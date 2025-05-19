محافظ سوهاج يطلق التشغيل التجريبي لمحطة مياه أولاد الشيخ

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أطلق اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، التشغيل التجريبي لمحطة مياه "أولاد الشيخ" النقالي الارتوازي بطاقة تصميمية 7560 متر مكعب/ يوم، وذلك بعد تطويرها وتحويلها من محطة مياه ارتوازية "جوفية" إلى محطة مياه "نقالى" جوفية بتكلفة بلغت 9.5 مليون جنيه، وذلك بحضور المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة دار السلام.



وأكد محافظ سوهاج أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في قطاع البنية التحتية والمرافق، بما يحقق التنمية المتكاملة والارتقاء بجودة الحياة وتوفير حياة كريمة للمواطنين،مشيرا إلى أن هذه المحطة تم تنفيذها وفقا لبرنامج استغلال الأصول غير المستغلة ليأتي في مقدمة أولويات المحافظة، لترشيد النفقات وتيسير الإجراءات، مشددا على ضرورة الالتزام بجودة مياه الشرب وإجراء التحليلات المعملية للمواطنين بمنازلهم فى حالة الشكوى.



ومن جانبه، أوضح رئيس مياه سوهاج أن محطة مياه اولاد الشيخ تم زيادة طاقتها التصميمية من 1800 متر مكعب يوم الى 7560 متر مكعب يوم من خلال استغلال الأصول غير المستغلة، وتحويل عدد 2 وحدة نقالي من محطة مياه الأبعادية بمركز جرجا، ومحطة مياه جنوب المراغة، لتخدم 9 آلاف نسمة بقرية أولاد الشيخ، مشيرا إلى أنه تم زيادة ضغوط المياه وزيادة متوسط نصيب الفرد من المياه الى 125 لتر/ فرد/ يوم لتلبية الاحتياجات المائية للمواطنين.



ويأتي هذا المشروع ضمن جهود المحافظة لتوسيع وتحسين خدمات مياه الشرب بمختلف قرى ومراكز سوهاج، وتحقيق التنمية المتكاملة ورفع جودة الحياة للمواطنين.