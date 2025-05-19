وزير العمل يتفقد مديرية العمل بدمياط ويؤكد: دعم التدريب والتشغيل ودمج ذوي الهمم

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، زيارة ميدانية إلى مقر مديرية العمل بمحافظة دمياط، وذلك في إطار جولة موسعة يقوم بها لمتابعة سير العمل وتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان في استقبال الوزير خلال زيارته كل من محافظ دمياط، الدكتور أيمن الشهابي، ومدير مديرية العمل، فتحي التلاوي، حيث اصطحباه في جولة داخل إدارات المديرية المختلفة.

واستمع الوزير إلى العاملين بالمديرية، وأعرب عن تقديره لجهودهم، مطالبًا بمواصلة العطاء من أجل تقديم خدمات لائقة وكريمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد جبران أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطة الوزارة في مختلف المحافظات، لا سيما في مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتقديم أوجه الدعم والحماية للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة العمالة غير المنتظمة.

وشدد وزير العمل على ضرورة تعزيز علاقات العمل، وتحفيز الاستثمار، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع المنشآت لضمان صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج.

كما أكد حرص الوزارة على التطوير المستمر للبنية التحتية والمعلوماتية لمديريات العمل في جميع المحافظات، بما يضمن تقديم خدمات مميكنة وسريعة تواكب متطلبات المواطنين.

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