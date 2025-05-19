فنار بورسعيد الأثري.. 156 عامًا من التاريخ بين الإهمال ووعود التطوير -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

يُحاصر الإهمال ووعود المسئولين المتتالية فنار بورسعيد التاريخي الأثري، والذي يعتبر أول بناء خرساني في العالم -بحسب العديد من المراجع والمؤرخين المصريين والأجانب.

إهمال وغموض

سور قديم مُتهالك وأشجار سيطرت عليها يد الإهمال يتوسطها بناء أصفر اللون بعض أضلاعه مُزينة باللونين الأسود والأبيض، ترك الزمن أثارًا بارزة على جدرانه تأخذك إلى أعماق التاريخ وغموض وأسرار تحيط به تجعلك تنجذب إليه بشكل تلقائي فور رؤيته .. نعم هذه هي الحقيقة - أنت أمام أقدم بناء خرساني في العالم يُقارب عمره 156 عامًا.

إعجاز بناء

وعلى ارتفاع 65 مترًا تحديدًا في شارع فلسطين - شارع الممشى السياحي - بحي الشرق في محافظة بورسعيد على بعد أمتار قليلة من المجرى الملاحي لقناة السويس يتواجد فنار بورسعيد الأثري القديم، الذي تم بناءه في يونيو عام 1869 ميلادية، وبدأ تشغيله فعليًا في فبراير عام 1870، ليصبح أحد إعجازات البناء في العالم.

إرشاد السفن

دهُنت جدران فنار بورسعيد الداخلية والخارجية باللون الأصفر الغامق بينما جاءت أضلعه من ناحية الشمال باللون الأبيض والأسود بشكل تبادلي لأغراض إرشاد السفن وقت النهار بينما الفانوس الزجاجي أعلاه كان يرشد بأضوائه السفن ليلًا.

قرار أثار

وفي عام 2012، صدر قرار وزير الدولة لشئون الآثار رقم 392 لسنة 2012 بضم مبنى فنار بورسعيد القديم وملحقاته ضمن الآثار الإسلامية والقبطية بالمحافظة.

أصوات ومناشدات

وطوال السنوات الماضية، تعالت أصوات أبناء بورسعيد والمثقفين والمهتمين بالتراث لترميم الفنار وتحويله إلى مزار سياحي، ومنارة تاريخية ثقافية تجذب أنظار عشاق التاريخ من كافة أنحاء العالم خاصة في ظل موقعه العالمي الفريد، إلا أن تلك الأصوات والنداءات جرى تجاهلها لسنوات طويلة.

وعد عمره 6 سنوات

حتى جاء عام 2018، وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد الأسبق، عن أن افتتاح أعمال تطوير فنار بورسعيد الأثري القديم ضمن 3 مشروعات سياحية وتراثية أخرى في احتفالات المحافظة بعيدها القومي ديسمبر 2018، ليصبح مشروعا سياحيا داخل المحافظة.ومر أكثر من 6 سنوات على تصريح محافظ بورسعيد حتى ترك منصبه عام 2024 ولم تبدأ أعمال تطوير فنار بورسعيد.

استمرار التجاهل والإهمال

وتزايد بطش يد الإهمال التي تُحاصر كنزًا في طي النسيان، يبحث عن من يزيل من على جدرانه غُبار سنوات من الإهمال ويعيد إليه بريقه كمنارة تاريخية ثقافية تُساهم في تنشيط السياحة.

وعد جديد

وفي عام 2025 أعلن اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، خلال حضوره فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية بورسعيد التاريخية في 28 أبريل 2025، عن تنفيذ خطة لرفع كفاءة وتطوير فنار بورسعيد والمنطقة المحيطة به، بناء على توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

انتظار

وينتظر أبناء بورسعيد بدء خطوات فعلية على أرض الواقع لتنفيذ وعد محافظ بورسعيد بتطوير فنار بورسعيد والمنطقة المحيطة به.