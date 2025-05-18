تنتج 156 مليون كتكوت سنويًا.. محافظ المنيا يتفقد مشروعات مؤسسة العناني (صور)

المنيا - جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، مشروعات مؤسسة العناني للتنمية الإنسانية في الظهير الصحراوي الغربي، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الاستثمارية والإنتاجية، ودعم المستثمرين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بالمحافظة، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

رافق المحافظ خلال الزيارة، المهندس محمود العناني، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الدقهلية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة العناني، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب علي بدوي وحسام أبو زيد، ومسؤولين من الجهات المعنية والمحافظة.

بدأت الزيارة بتفقد مشروع أمهات الدواجن، الذي يعد من أكبر مشروعات أمهات الدواجن في الشرق الأوسط، على مساحة 11 ألف فدان، ويضم 12 محطة إنتاج تطرح 156 مليون كتكوت سنويًا، تمثل 20% من إنتاج مصر المحلي. وأكد المحافظ أن المشروع يخلو من مرض إنفلونزا الطيور، ويطبق أعلى معايير الأمن الحيوي والتحصين المستمر خلال دورة إنتاج تمتد لعام ونصف، لإنتاج سلالات دجاج فرنسية محسنة وراثيًا تتميز بتحمل الطقس البارد وقوة المناعة.

أكد كدواني أن مشروع دواجن العناني يمثل نموذجًا ناجحًا يدعم الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل للشباب، مشددًا على اهتمام القيادة السياسية بتطوير القطاع باستخدام أحدث تقنيات التربية والتغذية. وطالب المسؤولين بتذليل العقبات أمام المشروعات الاستثمارية الجادة، مع التأكيد على إعطاء أولوية للتوظيف المحلي في هذه المشروعات لمواجهة البطالة بين شباب المنيا.

أشار المحافظ إلى أن المحافظة ستشهد توسعات مستقبلية في مشروعات مماثلة، مؤكدًا دور مؤسسة العناني كشريك أساسي لتحقيق تنمية متكاملة، داعيًا المستثمرين إلى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة لتعزيز الاقتصاد المحلي.

من جانبه، أكد المهندس محمود العناني تقديره لتسهيلات المحافظة ودعمها المستمر، مشيرًا إلى حرص المؤسسة على إقامة المشروعات بالمنيا لما تتمتع به من مناخ صحي يضمن إنتاج سلالات دواجن ذات جودة عالية، تسد حاجة السوق المحلي وتفتح أسواقًا تصديرية جديدة.

كما تفقد المحافظ مدرسة العناني للتكنولوجيا التطبيقية في التعليم الزراعي، المعتمدة من ألمانيا، والتي تقدم خدمات تعليمية متخصصة لسبعين طالبًا، إلى جانب مدرسة العناني للتعليم المزدوج، التي تقدم برامج تدريبية متخصصة في الزراعة وتربية الدواجن، وتضم مرافق متكاملة للتعليم والتدريب العملي.

واختتم المحافظ زيارته بتفقد مزارع النخيل التي تتميز بمناخ مناسب لإنتاج أجود أنواع التمور، خاصة صنف "المجدول"، حيث يتم زراعة نخيل على مساحة 4 آلاف فدان بالإضافة إلى محاصيل أخرى مثل العنب والزيتون والمشمش والثوم. وأكد مدير المشروع أن العنب الذي ينتج في المنيا ينضج مبكرًا مما يعزز فرص تصديره طازجًا أو معالجًا.