وفد من مقاطعة جواندونج الصينية لبحث التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا من مقاطعة "جواندونج" الصينية، برئاسة وانج ويجونج، حاكم المقاطعة، وحضور جياو ليوشينج، مستشار السفارة الصينية، ومسؤولي المقاطعة، والقيادات التنفيذية للهيئة، وذلك لبحث التعاون المشترك في المجالات الصناعية واللوجستية والخدمية والموانئ.

وقال وليد جمال الدين، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحرص على تعميق التعاون مع الاستثمارات الصينية من المدن والمقاطعات الصينية المختلفة، وذلك للاستغلال الأمثل للشراكة الاستراتيجية الناجحة مع الشركات الصينية العاملة في المنطقة، بدعم من القيادة السياسية للدولتين.

وأوضح أن هذا التعاون المنشود يشمل كلًّا من الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، وتابع أن الشركات الصينية حققت نجاحات كبيرة في الفترة السابقة، فضلًا عن التنوع في الاستثمارات الصينية بالقطاعات المستهدف توطينها باستراتيجية الهيئة، مؤكدًا تطلعه للتعاون في مجالات أخرى ذات أهمية كبرى للاقتصاد المصري والعالمي، مثل السيارات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

وأعرب حاكم مقاطعة جواندونج عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية، وأهمية وجود ممثلي شركات من المقاطعة للتعرف على الفرص الاستثمارية في الهيئة، مثمنًا دور الهيئة في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار للشركات الصينية.

وأوضح أن المنطقة تمثل مركزًا عالميًا للصناعة واللوجستيات، ونقطة انطلاق للصادرات المصرية للأسواق العالمية، خاصة في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي واتفاقيات للتجارة الحرة والدولية، حيث تحرص بلاده على التعاون الكامل وتبادل الخبرات مع المنطقة الاقتصادية ودفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لآفاق أكثر اتساعًا.