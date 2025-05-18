زيارة مفاجئة لوزير الري بهندسة ري إدفو بأسوان (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

أجرى وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، زيارة مفاجئة إلى مقر هندسة ري إدفو غرب بمحافظة أسوان، برفقة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، للاطلاع على سير العمل داخل المنظومة.

واستفسر الوزير والمحافظ خلال جولتهما عن آليات تقديم الخدمات للمنتفعين، ونسب التحصيل المستخدمة في صيانة الترع والمصارف. كما شددا على أهمية تحفيز العاملين من خلال منح حوافز للمتميزين، بما يسهم في تحسين الأداء العام وجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وعقب الجولة، تابع وزير الري ومحافظ أسوان حالة مجرى نهر النيل من أعلى كوبري إدفو، حيث وجها بمواصلة جهود حماية النيل، وإجراء التحاليل الدورية لجودة المياه من خلال المعامل المركزية، إضافة إلى تكثيف الرقابة على الفنادق العائمة لضمان الحفاظ على نقاء المياه.