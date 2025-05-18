حملات مكثفة لحماية المستهلك تضبط مخالفات وتوعّي المواطنين فى الوادى الجديد -صور

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شنّ فرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد حملة تفتيشية مفاجئة بمركز بلاط، اليوم الأحد، بالتعاون مع الإدارة التموينية والوحدة المحلية، أسفرت عن تحرير عدة محاضر جنح اقتصادية بحق عدد من المنشآت المخالفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الإقليم، وتشديدًا للرقابة على الأسواق والمنشآت الاستهلاكية.