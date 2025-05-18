بعد تأييد النقض إعدامها.. محامي سيدة بورسعيد المقتولة على يد ابنتها: حكم يمثل انتصارًا للمجتمع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد محمد صفا، محامي أسرة السيدة "داليا الحواشي" المقتولة على يد ابنتها داخل منزلهم في محافظة بورسعيد بورسعيد، اليوم الأحد، أن رفض محكمة النقض الطعن المقدم من المُدانة بقتل والدتها وتأييد حُكم إعدامها شنقًا، هو حُكم رادع وانتصار للمجتمع وقيمه وقيم الإنسانية.

وشدد "صفا"، في تصريح لـ"مصراوي" على خالص احترامه وتقديره للقضاء المصري، وأنه لا تعليق على أحكام القضاء، لافتًا أن هذا الحكم وما سبقه من حكم جنايات بورسعيد بمثابة تأصيل لنواميس الكون، واصفًا الجريمة بـ "البشعة".

وترجع أحداث القضية إلى يوم 14 من شهر ديسمبر عام 2022، باتهام "نورهان خليل" 20 عامًا، طالبة بكلية الآداب جامعة بورسعيد، وطفل لم يُكمل 15 عامًا من عمره وقت الجريمة، بقتل السيدة "داليا الحوشي" 42 عامًا - والدة المتهمة.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد، في 18 فبراير 2023 بمعاقبة المُدانة بقتل والدتها داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد بمساعدة جارها - الطفل العشيق - بالإعدام شنقًا، بينما بينما قضت محكمة جنايات الأحداث بمعاقبة الطفل بإيداعه مؤسسة عقابية "دور رعاية".

وتقدم دفاع المُدانة بمذكرة الطعن إلى محكمة النقض للطعن على حكم الإعدام شنقًا الصادر حضوريًا ضدها، قبل أن تقضي محكمة النقض برفض الطعن المُقدم وتأييد حكم الإعدام.