محافظ أسيوط يتفقد مقبرة "جفاي – حابي الأول" تمهيدًا لتحويلها إلى مزار سياحي -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية لمقبرة "جفاي – حابي الأول" بجبل أسيوط الغربي، ضمن نطاق حي غرب المدينة، وذلك لمتابعة أوضاع المنطقة وبحث احتياجاتها تمهيدًا لتنفيذ خطة تطوير شاملة استعدادًا لافتتاحها أمام الزوار.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم محمد صدقي، وكيل وزارة الآثار، وصبري عبد المنعم، مدير منطقة آثار أسيوط الجنوبية، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وأحمد عبد الحكيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، وحسن سعد، كبير مفتشي آثار أسيوط، بالإضافة إلى أحمد أبو علي، مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

وخلال الزيارة، استعرض المحافظ مكونات المقبرة الأثرية التي تعود لعصر الملك سنوسرت الأول من الأسرة الثانية عشرة، وتُعد من أبرز المقابر غير الملكية في مصر القديمة. وتتميز المقبرة بتصميمها المعماري الفريد، حيث تضم عدة حجرات منحوتة في الصخر، ويبلغ ارتفاعها نحو 11 مترًا، وطولها الكلي يتجاوز 55 مترًا، وتزدان جدرانها بنقوش وزخارف ملونة تُعد من أروع نماذج الفن الجنائزي في تلك الحقبة.

وأكد المحافظ أهمية إدراج المقبرة ضمن المزارات السياحية الرئيسية بالمحافظة، خاصة لقربها من دير السيدة العذراء بجبل درنكة، أحد أبرز محطات مسار العائلة المقدسة، والذي لا يبعد سوى 5 كيلومترات فقط.

ووجّه اللواء هشام أبو النصر بسرعة إعداد خطة تطوير متكاملة تشمل تحسين البنية التحتية، وتجميل محيط المقبرة، وتوفير لوحات إرشادية، ورفع كفاءة منظومة الإضاءة الداخلية والخارجية، بما يضمن إبراز التفاصيل الأثرية أمام الزائرين، إلى جانب الحفاظ على نظافة الموقع والطابع الجمالي العام.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن المقبرة تمثل قيمة تاريخية وسياحية كبيرة، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود لتحويلها إلى نقطة جذب سياحي تسهم في تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة وتعزيز التنمية المستدامة في صعيد مصر.