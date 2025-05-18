شاب يروي ظمأ الطيور في مقابر "باب الوداع" بالفيوم -صور

الفيوم - حسين فتحي:

في لفتة إنسانية مؤثرة تجسد أسمى معاني الرحمة، يحرص شاب من محافظة الفيوم يوميًا على زيارة مقابر "باب الوداع" حاملاً على كتفيه جركن مياه، ليسقي الطيور العطشى التي تتخذ من أشجار المقابر مأوى لها، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقال المواطن محمود عبد السميع، إن الشاب سيد قرني ابتكر طريقة لتقديم المياه للطيور، حيث يقوم بجمع الزجاجات البلاستيكية الفارغة ويقطع الجزء الأمامي منها، ثم يربطها بإحكام على جذوع الأشجار بعد ملئها بالماء، لتتمكن الطيور من الشرب بأمان وسهولة.

وأشاد زوار المقابر بهذا العمل الإنساني النبيل، مؤكدين أن الشاب يأتي يوميًا حاملاً كميات كبيرة من المياه لتعبئة هذه الزجاجات المثبتة على الأشجار.

وعُرف عن الشاب، سيد قرني، وهو يعمل خبازًا بمنطقة الصوفي، طيبته وأخلاقه الحميدة وحب أهالي المنطقة له، ليس فقط لسقيه الطيور، بل لمساعدته الدائمة للمشيعين في الجنازات، حيث يتواجد خلف كل نعش ويتطوع لنزول القبر واستلام الجثامين ووضعها بداخله، والمساهمة في كافة مراسم الدفن دون مقابل.