سقوط جزئي بسقف مسجد تاريخي في الفيوم (صور)

الفيوم – حسين فتحي:

شهدت منطقة الشط المتفرعة من شارع العامود، أحد الشوارع القديمة بمدينة الفيوم، سقوط جزء من سقف مسجد "أبو جانب" التاريخي، والذي يعود تاريخ بنائه لأكثر من مئة عام، دون تسجيل إصابات بين المواطنين.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد فؤاد، مأمور قسم شرطة الفيوم ثان، بوقوع الحادث. وعلى الفور، انتقل اللواء محمود حمدي، مساعد مدير الأمن للأمن العام، يرافقه فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية ومسؤولو الإدارة الهندسية بمديرية الأوقاف، لمعاينة الموقع.

وأكد مصدر أمني أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات تأمين المنطقة المحيطة بالمسجد ومنع مرور المواطنين بالقرب منه، تحسبًا لانهيار أجزاء إضافية من المبنى.