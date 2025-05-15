ضبط متهم بإطلاق نار في مشاجرة بنفيشة في الإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الإسماعيلية القبض على شاب متهم بإطلاق النار خلال مشاجرة وقعت في قرية نفيشة التابعة لدائرة المركز، وأسفرت عن إصابة شخصين بطلقات نارية من سلاح خرطوش.

وكان مدير أمن الإسماعيلية قد وجّه بسرعة تشكيل فريق بحث لضبط الجاني والسلاح المستخدم، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأسفرت التحريات عن تحديد موقع المتهم وضبطه، كما تم العثور على السلاح المستخدم في الواقعة، وهو فرد خرطوش.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.