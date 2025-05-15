رياح دهب تجذب المغامرين.. جنوب سيناء قبلة عالمية لعشاق "الكايت سيرف" و"الوينج فويل" -صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

تتربع مدينة دهب بجنوب سيناء على عرش الوجهات السياحية العالمية المفضلة لعشاق الرياضات المائية، بفضل طبيعتها الساحرة ورياحها الموسمية المنتظمة التي تجعلها مثالية لممارسة أنشطة بحرية متنوعة، وعلى رأسها رياضات "الكايت سيرف" (التزلج الشراعي)، و"الوين سيرف" (ركوب الأمواج الشراعي)، و"الوينج فويل" (التزلج الهوائي)، هذه الميزات الفريدة تمنح السائحين تجربة مغامرة لا مثيل لها في قلب خليج العقبة.

يقول حماده منصور، مدرب الأنشطة البحرية في دهب، إن الموقع الجغرافي المتميز للمدينة، حيث تحتضن شواطئها مشهدًا بانوراميًا لجبال مصر والسعودية، يضفي سحرًا خاصًا على طبيعتها.

ويضيف أن نشاط الرياح المستمر على مدار العام حول دهب حولها إلى مركز جذب عالمي لممارسي الرياضات المائية، وخاصة الثلاثية الشهيرة: "الكايت سيرف"، "الوين سيرف"، و"الوينج فويل".

وأوضح "منصور" أن منطقة اللاجونا تعد الأشهر والأكثر إقبالًا لممارسة هذه الرياضات، مؤكدًا أن المدينة تستقبل يوميًا آلاف السائحين الشغوفين بهذه الأنشطة والاستمتاع بأجوائها الخلابة.

وشدد على أهمية اتباع إجراءات السلامة اللازمة قبل ممارسة هذه الرياضات، وعلى رأسها ارتداء سترات النجاة الواقية لتجنب الإصابات والكدمات في حال السقوط أو الاصطدام بالمعدات. كما أكد على ضرورة إجادة السباحة والإلمام بكيفية استخدام الأدوات والمعدات الخاصة بكل رياضة.

وأشار "منصور" إلى وجود قارب إنقاذ صغير يتجول باستمرار في محيط ممارسي الرياضات لتقديم المساعدة الفورية عند الحاجة، بالإضافة إلى ذلك، يقوم فريق إنقاذ متخصص بمراقبة المنطقة من الشاطئ باستخدام منظار كبير للتدخل السريع في حالات الطوارئ.

ولتعزيز تجربة السائحين، لفت "منصور" إلى أنه يجري تركيب سلالم حديدية بارتفاع مترين عن سطح البحر لتوفير منصات مثالية لتصوير وتوثيق لحظات المغامرة. كما يوجد جسر عائم مخصص لاستراحة الرياضيين وتناول المرطبات قبل مواصلة أنشطتهم دون الحاجة للعودة إلى الشاطئ.