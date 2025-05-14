من جهينة إلى العالمية.. قصة نجاح المحامي شريف أبو عقيل "بطل العدالة" - صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

في لفتة تقديرية لمسيرته المهنية الحافلة بالدفاع عن حقوق الإنسان، منحت منظمة العدل بولاية ميتشيجان الأمريكية، المحامي المصري الأمريكي شريف عبدالهادي أبو عقيل، لقب "بطل العدالة" لعام 2025، وهو تكريم يُمنح سنويًا لأبرز الشخصيات التي تسهم بشكل ملموس في الدفاع عن الحقوق المدنية.

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لإنجازات بارزة حققها أبو عقيل، من أبرزها نجاحه في مقاضاة الجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سجن أبو غريب بالعراق، حيث تمكن من الحصول على تعويض قياسي قدره 42 مليون دولار لثلاثة من موكليه العراقيين الذين تعرضوا للتعذيب خلال فترة الحرب الأمريكية.

شريف عبدالهادي أبو عقيل، أحد أبناء عائلة "أبو عقيل" في مركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج، حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة ميتشيجان، ثم درجة القانون من كلية ديترويت، إلى جانب ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة وين ستيت.

يُذكر أن لقب "بطل العدالة" الذي تمنحه منظمة العدل يعتبر من أرفع الأوسمة في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، ويُمنح للأفراد الذين يحققون تأثيرًا فعليًا في قضايا العدالة والحرية وحقوق الإنسان.

وبهذا التكريم، يُثبت شريف أبو عقيل مكانته كأحد أبرز الأصوات القانونية المدافعة عن الكرامة الإنسانية في وجه الانتهاكات، ليكون نموذجًا يُحتذى به في الساحة الحقوقية العالمية.

والتقى "مصراوي" بأبناء عمومة المحامي المصري الأمريكي شريف عبدالهادي، داخل فيلا المرحوم النائب كمال أبو عقيل، عضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة جهينة.

وقال الشيخ فتح الله محمد البدري علي أبو عقيل، إن الدكتور عبدالهادي أبو عقيل والد المحامي شريف سافر منذ فترة طويلة للولايات المتحدة الأمريكية واستقر هناك، مضيفًا أنه كان يتردد على والد شريف عبدالهادي في محل إقامتهم الأول بالجيزة قبل السفر للخارج، مشيرًا إلى أنه كانت وما زالت تربطه به علاقات وطيدة.

فيما قال المهندس محمد محمود البدري علي أبو عقيل، مدير عام المكتب الفني السابق بمديرية الزراعة بسوهاج، إن حصول المحامي المصري الأمريكي شريف عبدالهادي أبو عقيل، على لقب بطل العدالة المصري ليس فقط فخر لعائلته أو بلدته جهينة وإنما فخر لمصر، مضيفًا أن مثل هذه الأمثلة الناجحة في مجال تخصصها يكون مثل مُلهم للجميع، لافتًا إلى أنهم علموا بهذا التتويج الذي كُلل به ابن عائلة أبو عقيل من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المهندس عادل بخيت البدري أبو عقيل،

مدير عام بالزراعة في محافظة سوهاج، أنه التقى المحامي المصري الأمريكي شريف عبدالهادي ووالده الدكتور عبدالهادي أبو عقيل منذ سبع سنوات في أحد أفراح العائلة بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أنهم ما زالوا على تواصل مع العائلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال المهندس محمد جمال محمد الباجوري علي أبو عقيل، مهندس بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بسوهاج، إنه على تواصل مع المحامي المصري الأمريكي شريف عبدالهادي ووالده عبر الماسينجر، مضيفًا أن الدكتور عبدالهادي وابنه شريف عبدالهادي الفائز بلقب "بطل العدالة" لعام 2025 يحبون العمل والإنجاز أكثر من الحديث عما حققوه من إنجازات.