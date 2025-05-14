إحالة أوراق 3 متهمين بقتل مواطن في الإسكندرية للمفتي

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق 3 مواطنين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، لاتهامهم بقتل مواطن وحيازة أسلحة نارية.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد حسين مدين، والمستشار أحمد محمد مدكور، والمستشار محمد عبد الوهاب، وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة فايز بيومي القطعاني.

ترجع وقائع القضية رقم 699 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بالعثور على مواطن مقتول داخل سيارته.

وتبين من التحريات أن المتهمين "ش.م.م" و"ي.أ.م" عاملين، حضرا من محافظة أسيوط بحثًا عن شخص يدعى "ع.م.ع" لقتله أخذًا بالثأر، واستعانا بالمتهم الثالث"ع.ف.ع" نظرًا لجهلهما بشخصه ومواصفاته.

وأرشد الثالث المتهمين – على غير الحقيقة – إلى المجني عليه"أ.ال.ح" ورصد لهم حركته وخط سيره مقابل مبلغ مالي، وتقابل معهما قبل الواقعة بيوم وجهز لهما سلاحين ناريين "طبنجة، فرد خرطوش".

ووفقًا لأوراق القضية، توجه المتهمان إلى مقربة من الشركة التي يعمل بها المجني عليه، وما أن ظفرا به بداخل السيارة قيادته اقترب المتهم الأول منه وأطلق رصاصة استقرت برأس المجني عليه ما أدى إلى وفاته.

وعقب التأكد من وفاة المجني عليه، فرا المتهمين إلى المتهم الرابع "ع.م.ع"، فأواهما بمسكنه وساعدهما في إخفاء السلاحين المستخدمين في الواقعة.

ألقي القبض على المتهمين الأربعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.