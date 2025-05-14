الدفع بأتوبيسات جديدة لخدمة خطوط النقل الداخلي في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلن اللواء أشرف فوزي، المدير التنفيذي لمشروع المواقف والنقل الداخلي بالبحيرة الدفع بـ 27 أتوبيسًا جديدًا لتخدم 8 خطوط سير بدمنهور.

الخط الأول 2 أتوبيس خط السير (الموقف – التأمين الصحي – كوبري أبو الريش – كوبري إفلاقه – معهد الأورام – المستشفى العام)، والعودة بنفس خط السير.

الخط الثاني 2 أتوبيس خط السير (مزلقان شركة مياه الشرب والصرف – التأمين الصحي – كوبري أبو الريش – شارع أبو عبد الله – جمعية الشبان المسلمين – شارع صلاح الدين – ميدان النافورة – شارع مسجد الهدايا – شارع مشتل كرم – مدرسة الزراعة – المستشفى العام)، والعودة بنفس الخط.

الخط الثالث 8 أتوبيس خط السير (الموقف – المحطة – سينما النصر – المستشفى العام)، والعودة بنفس الخط.

الخط الرابع 8 أتوبيس خط السير (الموقف – المحطة – ميدان الساعة – سينما النصر – الكوبري العلوي – المحافظة – شارع عبد السلام الشاذلي - السريع)، والعودة بنفس الخط.

الخط الخامس 2 أتوبيس خط السير ( كوبري افلاقه – ميدان النافورة – شارع مسجد الهدايا – مشتل كرم – شارع الشهر العقاري –العروبة – الكوبري العلوي – المحافظة – أول شارع عبد السلام الشاذلي)

العودة:

(المحافظة – الكوبري العلوي – سينما النصر – مستشفى الرمد – الشهر العقاري – شارع مسجد الهدايا – ميدان إفلاقه – كوبري إفلاقه)

الخط السادس أتوبيس خط السير( الموقف – سلم المحطة – شارع الروضة – المرور )، والعودة بنفس الخط)

الخط السابع 2 أتوبيس خط السير (الموقف – سلم المحطة – شارع المعهد الديني – ميدان الأتوبيس – امتداد شارع مسجد ناصر – شارع شجرة الدر – امتداد ميدان جلال قريطم – شارع الشاذلي من السريع)

العودة:

(ميدان جلال قريطم – دوران الاستاد – شارع فاطمة الزهراء – شارع البوسطه القديمة – المحطة – أول شارع طريق النصر – الموقف)

الخط الثامن 2 أتوبيس خط السير (الموقف - السريع - مدخل المعهد الديني - مدخل عبد السلام الشاذلي ـ مساكن زهراء الابعادية - مجمع الكليات)

وشددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على ضرورة الالتزام التام بخطوط السير المحددة والتعريفة الرسمية المعتمدة دون أي زيادة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفة في هذا الشأن، يأتي ذلك لضمان حقوق المواطنين وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين.