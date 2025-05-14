إعلان

بالصور- حريق هائل يلتهم محتويات مصنع صوف في كفر الشيخ

03:56 م الأربعاء 14 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حريق هائل يلتهم محتويات مصنع صوف في كفر الشيخ
  • عرض 5 صورة
    حريق هائل يلتهم محتويات مصنع صوف في كفر الشيخ
  • عرض 5 صورة
    حريق هائل يلتهم محتويات مصنع صوف في كفر الشيخ
  • عرض 5 صورة
    حريق هائل يلتهم محتويات مصنع صوف في كفر الشيخ
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نشب حريق مروع، اليوم الأربعاء، في مصنع عوادم غزل صوف ما أدى إلى التهام النيران لمحتويات المصنع بمدينة فوه في كفر الشيخ.

وتلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بلاغًا بنشوب حريق في مصنع عوادم غزل وصوف بناحية مستشفى فوه المركزي ملك المواطن "محمد.ع.ا"، ما أدى إلى التهام النيران لكل محتويات المصنع بالكامل.

انتقلت 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، و3 سيارات إسعاف لتأمين العمل الناتج عن الحريق فيما انتقل اللواء محمد عمار، رئيس مركز ومدينة فوه، ونائبيه فتحي يوسف، وحسن حجاج، ومسؤول المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه عماد بدير، وبعض من رجال الشرطة إلى موقع الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق، وبالفحص والمعاينة تبين أن أسباب نشوب الحريق ماس كهربائي ناتج من إحدى ماكينات المصنع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كفر الشيخ مصنع صوف حريق مصنع صوف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟
بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ