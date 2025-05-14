بالصور- حريق هائل يلتهم محتويات مصنع صوف في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نشب حريق مروع، اليوم الأربعاء، في مصنع عوادم غزل صوف ما أدى إلى التهام النيران لمحتويات المصنع بمدينة فوه في كفر الشيخ.

وتلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بلاغًا بنشوب حريق في مصنع عوادم غزل وصوف بناحية مستشفى فوه المركزي ملك المواطن "محمد.ع.ا"، ما أدى إلى التهام النيران لكل محتويات المصنع بالكامل.

انتقلت 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، و3 سيارات إسعاف لتأمين العمل الناتج عن الحريق فيما انتقل اللواء محمد عمار، رئيس مركز ومدينة فوه، ونائبيه فتحي يوسف، وحسن حجاج، ومسؤول المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه عماد بدير، وبعض من رجال الشرطة إلى موقع الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق، وبالفحص والمعاينة تبين أن أسباب نشوب الحريق ماس كهربائي ناتج من إحدى ماكينات المصنع.