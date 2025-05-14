حكم قضائي في جريمة ثأرية راح ضحيتها 3 أشخاص بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن المؤبد على عامل، بعد إدانته بالمشاركة في جريمة قتل 3 أشخاص والشروع في قتل اثنين آخرين، على خلفية خصومة ثأرية بقرية نزلة الأبلق التابعة لمركز صدفا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد الرئيس بالمحكمة و محمد إبراهيم صقر نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر صلاح تمام و علي حسين .

وتعود وقائع القضية رقم 80 لسنة 2014 جنايات صدفا إلى تلقي مركز شرطة صدفا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسماع دوي إطلاق نار بقرية نزلة الأبلق، ووجود قتلى ومصابين.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، كشفت المعاينة الأولية عن مقتل كل من: "حسن. ث. ح"، و"معاوية. م. ث"، و"محمد. ث. ح"، بالإضافة إلى إصابة "رمضان. ح. ع" و"بلال. م. ث".

وأوضحت تحريات المباحث أن المتهم "أسامة. خ. م"، بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم، اعترضوا سيارة المجني عليهم أثناء سيرها، وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية تجاههم، ما أسفر عن وقوع الجريمة، وذلك في إطار خصومة ثأرية بين عائلتي المتهمين والمجني عليهم.