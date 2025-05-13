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بالصور- 7 مصابين في انقلاب ميكروباص ببني سويف

03:43 م الثلاثاء 13 مايو 2025
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    مصابين في انقلاب ميكروباص ببني سويف
  • عرض 3 صورة
    مصابين في انقلاب ميكروباص ببني سويف
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بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، على طريق "بني سويف -الفيوم" الجديد، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص، تحمل لوحات معدنية "و م ص 3812"، في الزراعات المجاورة لطريق "بني سويف -الفيوم" الجديد، بالقرب من قرية أبو خلاد التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 7 ركاب بإصابات مختلفة.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

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