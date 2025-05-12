كانوا عايزين منه فلوس.. العثور على جثة خمسيني داخل أرض زراعية بالغربية

الغربية – مروة شاهين:

عثر أهالي قرية سبطاس التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، على جثمان رجل في العقد الخامس من العمر داخل إحدى الأراضي الزراعية، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي باشرت التحقيق في الواقعة.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا بورود بلاغ يفيد بالعثور على جثة شخص في العقد الخامس داخل أرض زراعية. وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثمان يعود لشخص يُدعى "ساهر"، يقيم بقرية ميت حبيش، وقد عُثر عليه داخل أرض زراعية بقرية سبطاس، بعد أن اعتدى عليه شخصان بالضرب، بسبب خلافات مالية.

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين، فيما تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة. كما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وكُلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات، وندب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة.