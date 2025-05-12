لبسوهم عريس وعروسة.. انتقادات واسعة لحفل بمدرسة ابتدائية في كفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أثار تنظيم حفل داخل مدرسة ابتدائية بمحافظة كفر الشيخ، ظهر فيه طفلان في هيئة "عريس وعروسة" بملابس الزفاف الرسمية، موجة من الجدل والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بفتح تحقيق في الواقعة ووقف تكرارها.

وقد تداول رواد "فيسبوك" مقطع فيديو يُظهر طفلًا يرتدي بدلة رسمية وطفلة ترتدي فستان زفاف، في مشهد يحاكي حفل زفاف داخل مدرسة "قبريط الرسمية للغات" التابعة لإدارة فوه التعليمية، الأمر الذي أثار استياء العديد من المتابعين الذين اعتبروا المشهد غير ملائم للأطفال ولا يليق بالمؤسسات التعليمية.

مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ أوضح لـ"مصراوي" أن الفعالية جاءت ضمن نشاط مجتمعي معتاد تقيمه المدرسة، حيث تنظم حفلات ترفيهية تجسد مشاهد من الحياة الريفية بهدف تعزيز مفهوم المعايشة الاجتماعية لدى التلاميذ.

وأضاف أن الفصل الدراسي الأول شهد نشاطًا مشابهًا تمثل في محاكاة أجواء عيد الفطر، من خلال إعداد كعك العيد ومخبوزات العائلة.

وبخصوص حفل الزفاف الأخير، أشار المصدر إلى أن الهدف منه لم يكن محاكاة الزواج بحد ذاته، بل تسليط الضوء على تقاليد مثل تقديم شقيق العروس للمصوغات الذهبية، مؤكدًا أن أولياء الأمور، ومنهم والدة الطفلة التي أدّت دور "العروس"، وافقوا مسبقًا على الفكرة.

وفي المقابل، كشفت مصادر عن وجود أطراف داخل المدرسة ساهمت في تسريب مقاطع الفيديو "بهدف إثارة الجدل" بسبب خلافات إدارية، مؤكدةً أن الواقعة أحيلت رسميًا إلى الشؤون القانونية بالمديرية، تمهيدًا لاتخاذ قرارات بناء على نتائج التحقيق، خاصة أن مضمون الفعالية لا يتناسب مع المرحلة العمرية للطلبة المشاركين.