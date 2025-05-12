استياء في الزقازيق بعد إغلاق دورة مياه المحطة.. والمحافظة تكشف السبب

الشرقية - ياسمين عزت:

سادت حالة من الاستياء والغضب بين أهالي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، عقب قرار مفاجئ من الأجهزة المعنية بإغلاق دورة المياه الرئيسية الواقعة بميدان المحطة.

جاء هذا الإجراء بعد تجاهل مطالبات متكررة من المواطنين بضرورة إصلاحها وتأهيلها، ليصطدموا بقرار الإغلاق التام.

لطالما مثلت دورة المياه المتمركزة في قلب ميدان المحطة شريانًا حيويًا للمارة والباعة والسائقين لقضاء حاجاتهم، خاصة في منطقة تشهد كثافة سكانية وحركة تجارية ومرورية نشطة على مدار الساعة، إلا أن الإهمال المتراكم لأشهر طويلة حولها إلى بؤرة للروائح الكريهة وتجمع القمامة والمياه الراكدة، مما أدى إلى انتشار الحشرات والقوارض في ظل غياب الصيانة والنظافة.

وعلى الرغم من شكاوى الأهالي المتواصلة بشأن الوضع المتردي لدورة المياه، فاجأهم قرار الإغلاق الشامل بدلًا من الاستجابة لمطالب الإصلاح، وعبر المواطنون عن بالغ استيائهم، مؤكدين على الأهمية القصوى لهذا المرفق الحيوي في ميدان يعتبر نقطة التقاء رئيسية لآلاف السكان والزوار يوميًا.

وأشار عدد من الأهالي إلى أن قرار الإغلاق لم يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الضرورية للمتواجدين في المنطقة، خاصة مع إغلاق دورة مياه السيدات التابعة لأحد المساجد القريبة عقب انتهاء الصلوات، وعدم كفاية دورة المياه الموجودة داخل محطة القطار لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المستخدمين.

وشدد الأهالي على أن توفير دورات المياه العامة يمثل حقًا أساسيًا في أي بيئة حضرية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من البنية التحتية والخدمات التي تحفظ كرامة الإنسان وتضمن بيئة صحية. واعتبروا أن إغلاق هذه المرافق بدلًا من تطويرها يعكس تراجعًا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناشد الأهالي محافظ الشرقية، بالتدخل العاجل لإعادة فتح دورة المياه بعد صيانتها وتجهيزها بشكل يليق بالمواطنين، مطالبين أيضًا بإنشاء دورات مياه عامة إضافية في المناطق الحيوية التي تشهد ازدحامًا مستمرًا، حفاظًا على الصحة العامة وكرامة المواطنين، خاصة كبار السن والمرضى الذين يجدون صعوبة في الانتظار لفترات طويلة.

في المقابل، أوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدث الرسمي لديوان عام محافظة الشرقية، في تصريح خاص لـ "مصراوي" أن دورة المياه الكائنة بميدان محطة القطار صدر بشأنها قرار رسمي من المحافظة بإزالتها نهائيًا لعدم صلاحيتها الإنشائية.