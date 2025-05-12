إعلان

محافظ المنيا: توريد 266 ألف طن قمح حتى اليوم

01:20 م الإثنين 12 مايو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    توريد 266 ألف طن قمح حتى اليوم (2)
  • عرض 3 صورة
    توريد 266 ألف طن قمح حتى اليوم (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى صباح اليوم 266 ألفاً و 91 طناً و232 كيلوجراماً من محصول القمح المحلي لموسم توريد 2025.

وأكد المحافظ، استمرار العمل بالضوابط المنظمة لعملية التوريد، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لضمان تحقيق المستهدف الاستراتيجي من المحصول، وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.

وشدد كدواني على متابعة منظومة التوريد ميدانياً، والتدخل الفوري لإزالة أية معوقات تواجه المزارعين، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية، لمتابعة أعمال التسليم بدقة، وضمان سلامة عمليات التخزين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عماد كدواني محافظ المنيا محصول القمح مصطفى مدبولي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة تعلن موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم
الحلقة المفقودة.. 3 أسئلة لم تجب عنها الحكومة في أزمة "البنزين المغشوش"