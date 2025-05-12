محافظ المنيا: توريد 266 ألف طن قمح حتى اليوم

المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى صباح اليوم 266 ألفاً و 91 طناً و232 كيلوجراماً من محصول القمح المحلي لموسم توريد 2025.

وأكد المحافظ، استمرار العمل بالضوابط المنظمة لعملية التوريد، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لضمان تحقيق المستهدف الاستراتيجي من المحصول، وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.

وشدد كدواني على متابعة منظومة التوريد ميدانياً، والتدخل الفوري لإزالة أية معوقات تواجه المزارعين، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية، لمتابعة أعمال التسليم بدقة، وضمان سلامة عمليات التخزين.