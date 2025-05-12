بعد اكتشافه تدني الخدمة.. محافظ الدقهلية يفاجئ عيادة التأمين الصحي بجديلة للمرة الثانية -صور

الدقهلية-رامي محمود:

فاجأ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لليوم الثاني على التوالي، عيادة التأمين الصحي بمنطقة جديلة، لمتابعة تغيير مستوى الأداء بناءا على زيارته أمس، والتي اكتشف فيها تدني مستوى الخدمات المقدمة للمترددين وسوء معاملتهم.

رافق محافظ الدقهلية الدكتور محمد رياض رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بمنطقة شمال شرق الدلتا بالدقهلية، وتبين تلافي كافة الملاحظات التي رصدها المحافظ بالأمس، وفتح أبواب الصيدليات لصرف الأدوية مبكرا، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة و اللائقة للمتواجدين والمترددين.

والتقى محافظ الدقهلية بالمدير الجديد لمستشفى التأمين بجديلة، بعد أن قرر المحافظ نقل المدير السابق ونائبه وإحالتهما للتحقيق وتلاحظ انتظام العمل بالعيادة بصفة عامة، والتأكيد على ضرورة استمرارية كافة العاملين بالعيادة بنفس الالتزام وذات الأسلوب.

كما وجه المحافظ، رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بالدقهلية، بالمرور الميداني اليومي على جميع عيادات ومستشفيات التأمين للتأكد من تقديم الخدمات الطبية المناسبة، وتلبية احتياجات هذه الشريحة الكبرى من المواطنين.

وتفقد محافظ الدقهلية، عددا من العيادات داخل التأمين الصحي بجديلة، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، مؤكداً لهم حرصه على تلبية احتياجاتهم وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة لهم، وتقديمها بالشكل اللائق الذي يراعي كبار السن والمرضى والمترددين.