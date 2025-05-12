استغل مرضة.. طالب يهتك عرض طفل في كفر الشيخ



كفر الشيخ- إسلام عمار:

تمكن رجال مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، من إلقاء القبض على طالب في الصف الثالث الإعدادي، لاتهامه بهتك عرض طفل آخر بمنزل جده بمدينة سيدي غازي.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بتلقي المركز بلاغًا من المدعو "ا. ش. ا"، 41 عامًا، حاصل على ليسانس أصول دين، ويقيم بمدينة سيدي غازي، متهمًا فيه الطفل "أحمد. ا. أ. ا"، 14 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، مقيم بنفس العنوان، بالتعدي جنسيًا على نجله عمر 8 أعوام.

كشفت التحقيقات الأولية لرجال الشرطة عن صحة ما جاء في بلاغ والد المجني عليه، وذلك خلال تواجده مع طالب الإعدادية المتهم بمنزل جده في مدينة سيدي غازي، فتعدى عليه جنسيًا مستغلا حالته المرضية.

وألقي القبض على طالب الاعدادية المتهم، وبمواجهته بمضمون البلاغ أقر بحقيقتها.

حُرر بذلك المحضر رقم 5380 لسنة 2025 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.