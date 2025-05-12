عاصفة ترابية مفاجئة تضرب المنيا والمحافظ يرفع حالة الطوارئ (فيديو وصور)

المنيا – جمال محمد:

اجتاحت عاصفة ترابية مفاجئة محافظة المنيا، مساء الأحد، ترافقت مع رياح متوسطة الشدة، عقب يومٍ من الطقس شديد الحرارة، ما دفع العديد من السكان إلى التزام منازلهم تحسبًا لأي تطورات مناخية.

وفي بيان رسمي، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن العاصفة ناتجة عن تغير في الكتل الهوائية، مع دخول جبهة باردة أدت إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق شمال البلاد، مشيرة إلى انخفاض نسبي متوقع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يوم الاثنين.

وعلى إثر ذلك، أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع حالة الاستعداد والطوارئ بكافة المراكز والمدن، مشددًا على التنسيق الكامل بين غرف العمليات المحلية والرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة الأوضاع ميدانيًا بشكل لحظي والتعامل مع أي تطورات طارئة.

وأكد كدواني جاهزية فرق الطوارئ والمعدات، مع رفع درجة التأهب في قطاعات الإسعاف، الحماية المدنية، الكهرباء، والمرور. كما ناشد المواطنين بعدم الوقوف أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية، وحذر قائدي المركبات من انخفاض مستوى الرؤية على الطرق السريعة، داعيًا مرضى الحساسية والجهاز التنفسي لاتباع الإرشادات الطبية اللازمة حرصًا على سلامتهم.