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تكليف عمرو مصطفى رئيسًا لمدينة صان الحجر القبلية بالشرقية

12:15 ص الإثنين 12 مايو 2025

اجتماع محافظ الشرقية

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الشرقية – ياسمين عزت:

أصدر محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني القرار رقم 1604 لسنة 2025 بتكليف عمرو مصطفى محمد فتحي، نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق، لتولي مهام رئيس مدينة صان الحجر القبلية مؤقتًا، لحين شغل المنصب بطرق قانونية، وذلك في إطار تحسين مستوى الأداء وتطبيقًا لأحكام القوانين المنظمة للإدارة المحلية والخدمة المدنية.

وأكد المحافظ أن القرار يأتي للصالح العام ويهدف إلى دعم العمل التنفيذي بالمراكز، مشددًا على الجهات المعنية سرعة تنفيذ القرار.

وعقب صدور القرار، عقد المحافظ اجتماعًا مع المسؤول الجديد، ناقش فيه آليات تعزيز التواصل الميداني مع المواطنين، وأهمية متابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، إلى جانب التشديد على أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وحصر الإعلانات المخالفة وإزالتها للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

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اجتماع محافظ الشرقية حازم الأشموني
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