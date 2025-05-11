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محافظ الأقصر يتفقد جاهزية معدات الطوارئ بساحة أبو الحجاج -صور

10:52 ص الأحد 11 مايو 2025
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  • عرض 11 صورة
    محافظ الأقصر يتفقد جاهزية معدات الطوارئ بساحة أبو الحجاج (10)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الأقصر يتفقد جاهزية معدات الطوارئ بساحة أبو الحجاج (12)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الأقصر يتفقد جاهزية معدات الطوارئ بساحة أبو الحجاج (1)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الأقصر يتفقد جاهزية معدات الطوارئ بساحة أبو الحجاج (14)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الأقصر يتفقد جاهزية معدات الطوارئ بساحة أبو الحجاج (15)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الأقصر يتفقد جاهزية معدات الطوارئ بساحة أبو الحجاج (13)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الأقصر يتفقد جاهزية معدات الطوارئ بساحة أبو الحجاج (17)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الأقصر يتفقد جاهزية معدات الطوارئ بساحة أبو الحجاج (19)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الأقصر يتفقد جاهزية معدات الطوارئ بساحة أبو الحجاج (11)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الأقصر يتفقد جاهزية معدات الطوارئ بساحة أبو الحجاج (16)
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الأقصر- محمد محروس:

تفقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، موقع اصطفاف المعدات والمركبات التابعة للوحدات المحلية والقطاعات الحكومية بساحة أبو الحجاج، وذلك في إطار المشروع الاستراتيجي لاصطفاف المعدات، للتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ.

شملت الجولة تفقد معدات حملات المراكز والمدن، والتي تضمنت لوادر، وبلدوزرات، وسيارات كسح، وسيارات فنطاس مياه، وقلابات، وسيارات نقل.

وأشاد محافظ الأقصر، بجاهزية المعدات وكفاءة الطواقم البشرية، موجهًا الشكر لكافة الجهات المشاركة في الاصطفاف، مؤكدا على أهميته في تعزيز قدرات المحافظة في إدارة الأزمات والكوارث، فضلا عن أنه يعكس جهود الدولة في الاستعداد الدائم للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة اللواء دكتور هشام الشيمي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو مالك المستشار العسكرى لمحافظة الأقصر، ومحسن الشامى مدير الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب وكلاء الوزارات المعنية، ورؤساء المدن والمراكز، وعدد من القيادات التنفيذية.

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محافظ الأقصر معدات الطوارئ أبو الحجاج
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