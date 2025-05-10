حريق يلتهم حوشًا للمواشي بسوهاج وتدخل الحماية المدنية يحمي المنازل المجاورة -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج من السيطرة على حريق اندلع في حوش ملحق بمنزل بمركز ساقلتة شرقي المحافظة، وذلك قبل امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء صبري عزب، إخطارًا بنشوب الحريق في حوش ملحق بمنزل يقع بنجع الزراعي التابع لقرية سفلاق بدائرة مركز شرطة ساقلتة.

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق نشب في حوش ملحق بمنزل ملك المواطن حسين عبد العال محمد، ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد النيران ومنع امتدادها، بينما اقتصرت الخسائر على نفوق عدد من رؤوس الأغنام وكمية من التبن والبوص والغلال.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.