بالصور- شون وصوامع المنيا تستقبل 230 ألف طن قمح ضمن موسم توريد 2025

المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى صباح اليوم 230 ألفاً و497 طناً و62 كيلوجراماً من محصول القمح المحلي لموسم توريد 2025، وذلك من خلال 42 موقع تجميع وتخزين موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لعملية التوريد، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لضمان تحقيق المستهدف الاستراتيجي من المحصول، وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.

وشدد اللواء كدواني على متابعة منظومة التوريد ميدانياً، والتدخل الفوري لإزالة أية معوقات تواجه المزارعين، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية، لمتابعة أعمال التسليم بدقة، وضمان سلامة عمليات التخزين داخل الشون والصوامع.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم تشكيل لجان فنية متخصصة من التموين والجهات المختصة لفحص وتقييم الأقماح الموردة بدقة، وفقاً للمعايير المعتمدة، مع إعداد تقارير يومية لمتابعة حركة التوريد بمختلف المواقع، لضمان انتظام العملية وتحقيق المستهدف.