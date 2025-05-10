بالصور - محافظ أسيوط يتفقد مشروع إنشاء مصنع متكامل لمنتجات الرمان بالبداري

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد سير العمل في مشروع إنشاء مصنع متكامل لمنتجات الرمان، الجاري تنفيذه بالمنطقة الصناعية بالكوم الأحمر بمركز البداري، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.

ويأتي المشروع في إطار رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المجتمعات المحلية وتحقيق التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال الحفر وتجهيزات البنية التحتية للمصنع، وشدد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتطبيق أعلى معايير الجودة، مع ضمان التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المشروع يُعد من المبادرات الرائدة في مجال التصنيع الزراعي، حيث يستهدف تعظيم القيمة المضافة لمحصول الرمان، أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تشتهر بها المحافظة، ما يسهم في تعزيز تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح أن المصنع يقام على مساحة إجمالية تبلغ 40 فدانًا، وقد بدأت المرحلة الأولى على مساحة 10 أفدنة، ويضم خطوط إنتاج متطورة تشمل عصير الرمان، ودبس الرمان، والمنتجات المجففة، وفقًا لأعلى المعايير الدولية، ما يفتح آفاقًا واسعة لتصدير المنتجات المصرية.

وأشار المحافظ، إلى أن اختيار مركز البداري، وتحديدًا منطقة الكوم الأحمر، كموقع للمشروع، جاء نظرًا لكونها من أبرز مناطق إنتاج الرمان على مستوى الجمهورية، ما يجعل المشروع نقطة انطلاق لتحويل هذه الثروة الزراعية إلى منتج صناعي منافس، يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

وأعرب عن تفاؤله بأن يشكل المشروع نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الزراعة والصناعة، مؤكدًا أن الدولة تواصل جهودها لتمكين أبناء الصعيد وتحويل محافظاتهم إلى مراكز جذب للاستثمار والتصنيع.

رافق المحافظ، خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم داليا تادرس، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، وعدد من مسؤولي الهيئة، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وعبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة البداري، وعبد اللطيف عبد المنعم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، إلى جانب ممثلي الشركات المنفذة للمشروع.