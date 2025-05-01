لرفضهما منحه ثمن المخدرات.. مدمن يذبح والده ويطعن والدته في سنورس الفيوم

الفيوم – حسين فتحى:

شهدت مدينة سنورس بمحافظة الفيوم، فجر اليوم الخميس جريمة قتل بشعة، حيث أقدم شاب مدمن على المخدرات على ذبح والده المسن، وإصابة والدته بجروح خطيرة، وذلك إثر خلاف نشب بينهما بسبب مطالبتهما بتوفير أموال لشراء المواد المخدرة.

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا بالحادث من مأمور قسم شرطة مركز سنورس، يفيد بقيام الشاب "سيد . ر .ع" (35 عامًا) بقتل والده "رجب ع أ" (65 عامًا) المقيم بشارع زكي فانوس، وإصابة والدته بإصابات خطيرة.

كشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي بقيادة العميد هاني تعيلب والرائد عمر شوقي، أن المتهم مدمن للمخدرات وكان قد خرج منذ أسبوعين من مركز لعلاج الإدمان خارج الفيوم.

وأوضحت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم وأسرته فجر اليوم بسبب إصراره على الحصول على أموال لتعاطي المخدرات، وعندما رفض والده تلبية طلبه نظرًا للتكاليف الباهظة لعلاجه السابق، استبد بالمتهم حالة هياج، ليقوم على الفور بجلب سكين من المطبخ وذبح والده، ثم طعن والدته عدة طعنات قاتلة.

وجرى نقل جثة الأب إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، بينما تم نقل الأم المصابة إلى العناية المركزة بمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وجارٍ إحالته إلى نيابة سنورس التي تباشر التحقيقات في الواقعة.