ضبط سائق بحوزته 15 طربة حشيش وأسلحة خرطوش في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكنت أجهزة الأمن بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، من ضبط سائق بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية قبل ترويجها على عملائه في نطاق مركز كفر الشيخ، والمراكز المجاورة.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بضبط وحدة مباحث المركز المدعو "ع.م.ع.ز"، 38 عامًا، سائق، ويقيم بناحية مدينة مسير دائرة المركز، وبحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، والأسلحة النارية، قبل ترويجها على عملائه.

وكانت معلومات وردت إلى الرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، تفيد باتجار المتهم المذكور في المواد المخدرة، والأسلحة النارية، والذخائر الغير مرخصة، وترويجها على عملائه من تجار ومدمني المخدرات، وبفحص سجله الأمني تبين أنه سبق اتهامه في عدد من القضايا ما بين شروع في قتل، واستعراض قوة، ومخدرات أخرهم القضية رقم 4357 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ "مخدرات".

وبتكثيف التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، وبالتنسيق مع المقدم رامي شرف الدين، مفتش المباحث تبين صحة ما ورد من معلومات.

شُكلت حملة أمنية مكبرة ترأسها الرائد محمد هاني، ضمت النقباء علي ياسين، وأحمد عادل، ومحمد سلطان، معاونو مباحث المركز، وتوجهت ناحية تواجد المتهم، وجرى ضبطه وبحوزته 15 طربة حشيش، و120 تذكرة من مخدر الشابو، و100 جرام من مخدر الهيروين، و3 فرد خرطوش عيار 12، وعدد من الذخائر والطلقات النارية، ومبالغ مالية، وهاتف محمول، وميزان حساس.

وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة، والأسلحة النارية للاتجار بها، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال على عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والميزان الحساس لاستخدامه في نشاطه الاجرامي.

حُرر بذلك المحضر رقم 5647 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، وبإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وعرض المتهم عليها أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.