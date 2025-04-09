لخدمة 70 ألف مواطن.. محافظ قنا يفتتح محطة مياه كرم عمران بعد تجديدها

قنا- عبدالرحمن القرشي:

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، أعمال إحلال وتجديد محطة مياه كرم عمران بمركز قنا، بطاقة إنتاجية تبلغ 50 لترًا/ثانية، وذلك بهدف دعم منظومة مياه الشرب بالمنطقة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن محطة مياه كرم عمران تُعد من المشروعات القومية المهمة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتخدم نحو 70 ألف مواطن، بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون جنيه، موضحا أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة لتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يضمن تحسين جودة الخدمات ووصول المياه النقية إلى جميع القرى والمناطق النائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف "عبد الحليم" أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات المياه والصرف الصحي، وتسعى إلى تنفيذها بأعلى معايير الجودة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين وضمان استدامة الخدمة.