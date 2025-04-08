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انقلاب شاحنة غاز في الوادي الجديد

06:16 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

انقلاب شاحنة غاز في الوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أُصيب سائق، مساء اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة نقل محمّلة بأسطوانات البوتاجاز على طريق الخارجة – الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، نتيجة العواصف الترابية التي تشهدها المنطقة.

وكان اللواء محمد حامد هاشم، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى بلاغًا من إدارة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة نقل محمّلة بأسطوانات الغاز بطريق الخارجة – الداخلة، مما أسفر عن إصابة السائق.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف ووحدات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى بلاط المركزي، ويجري حاليًا انتشال حمولة الأسطوانات من موقع الحادث.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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