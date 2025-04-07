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محافظ قنا يُقدِّم واجب العزاء لأسرة النقيب محمود عبدالصبور -صور

03:35 م الإثنين 07 أبريل 2025
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    محافظ قنا يُقدِّم واجب العزاء لأسرة النقيب محمود عبدالصبور (4)
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    محافظ قنا يُقدِّم واجب العزاء لأسرة النقيب محمود عبدالصبور (5)
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    محافظ قنا يُقدِّم واجب العزاء لأسرة النقيب محمود عبدالصبور (3)
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    محافظ قنا يُقدِّم واجب العزاء لأسرة النقيب محمود عبدالصبور (2)
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قنا- عبدالرحمن القرشي:

قدَّم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واجب العزاء لأسرة الشهيد النقيب محمود عبد الصبور، معاون مباحث مركز طيبة بمحافظة الأقصر، الذي استُشهد أثناء ملاحقته لعناصر إجرامية خارجة عن القانون، وذلك خلال مأمورية أمنية بمحافظة الأقصر.

رافق المحافظ خلال تقديم واجب العزاء كل من ياسر حماد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، والنائب حمدي سعد، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة قنا.

ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها الأوفياء الذين قدّموا أرواحهم ودمائهم دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره.

وأضاف "عبد الحليم" أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تُثني عزيمة رجال الشرطة الشجعان، بل تزيدهم إصرارًا على مطاردة الخارجين عن القانون واقتلاع جذور الجريمة، مشيرًا إلى أن الشهيد النقيب محمود عبد الصبور يُعَد نموذجًا يُحتذى به في الإخلاص والتفاني في خدمة الوطن، وستظل تضحياته مصدر إلهام لشباب قريته ومحافظته، للسير على دربه في حب الوطن والدفاع عنه.

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محافظ قنا أسرة النقيب محمود عبدالصبور عزاء النقيب محمود عبدالصبور
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