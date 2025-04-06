5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكهربائي جنوب سيناء بتهمة الاتجار في الحشيش

جنوب سيناء - رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها التي عُقدت اليوم الأحد بمدينة الطور، بمعاقبة كهربائي بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، وذلك بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عبدالله عادل وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، سكرتير التحقيق.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر نوفمبر الماضي، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة شرم الشيخ تفيد بقيام أحد العاملين من مدينة طور سيناء، ويدعى "محمد. ج. ح. ع" ويبلغ من العمر 40 عامًا ويعمل فني تشغيل بشركة الكهرباء، بالتردد على مدينة شرم الشيخ لترويج المواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش. وأشارت المعلومات إلى تردده بصفة مستمرة على حي النور لترويج بضاعته على عملائه من المتعاطين، مستخدمًا سيارة ملاكي في تنقلاته.

وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة، تم استصدار أمر بضبط المتهم، خاصة بعد ورود معلومات عن وجود موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه بمنطقة الطريق الدائري في شرم الشيخ.

وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم قبل قيامه بتسليم المواد المخدرة لأحد عملائه. وبتفتيشه، عُثر بحوزته على مبلغ 2800 جنيه، وهاتف محمول، وقطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش. وبتفتيش السيارة التي كان يستقلها، عُثر بداخلها أسفل مقعد القيادة على كيس يحتوي على 19 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى سلاح أبيض "كتر".

وبمواجهة المتهم بالمواد المضبوطة والتحريات، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته هو من حصيلة البيع، وأن الهاتف المحمول يستخدم لتسهيل الاتصال بالعملاء.

جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 11008 جنح أول شرم الشيخ، وتمت إحالة المتهم إلى جهات التحقيق التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، والتحفظ على السيارة، والاستعلام من إدارة المرور عما إذا كان مبلغًا بسرقتها من عدمه.

كما جرى إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، وقيدت برقم 1373 كلي جنوب سيناء لسنة 2024، وتم تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم، حيث أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.