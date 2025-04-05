مصرع سيدة وابنتيها وإصابة زوج إحداهن في حادث انقلاب سيارة بالشرقية -صور

الشرقية - ياسمين عزت:

لقيت سيدة وابنتيها الشابتان مصرعهن إثر حادث انقلاب سيارة سوزوكي كان يقودها زوج إحدى الابنتين، في مياه ترعة بمنطقة أبو حماد بمحافظة الشرقية، فيما نجا السائق من الحادث بإصابات بالغة.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة سوزوكي في مياه ترعة بحر البقر بطريق أبو حماد، وأسفر الحادث عن وقوع وفيات وإصابة واحدة، وجميعهم من عائلة واحدة.

انتقلت قوة أمنية على الفور إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع سيدة في العقد الخامس من العمر وابنتيها في العقد الثالث، بالإضافة إلى إصابة السائق. وتشير التحريات الأولية إلى أن سائق السيارة (الزوج) كان برفقة حماته وزوجته وشقيقة زوجته، وأنه نتيجة لانقلاب السيارة، توفيت الأم وابنتيها، بينما نجا السائق بأعجوبة بعد أن تمكن الأهالي من مساعدته وانتشاله.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ على الجثامين في المشرحة لحين استصدار تصاريح الدفن، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للزوج المصاب.