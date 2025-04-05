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إصابة أم وأطفالها الأربعة بتسمم غذائي في أسيوط

11:30 م السبت 05 أبريل 2025

تسمم غذائي

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيبت أم وأطفالها الأربعة بحالة إعياء شديدة بعد تناولهم وجبة منزلية في قرية الجزيرة الغربية بمركز البداري، محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد بوصول 5 أشخاص إلى مستشفى البداري المركزي في حالة إعياء، حيث يشتبه في إصابتهم بتسمم غذائي.

انتقلت قوات الأمن على الفور إلى الموقع، وبسؤال المصابين، تبين أن الأم "ياسمين.ع.خ" (40 عامًا) وأطفالها "عمر.م" (8 أعوام)، و"موسى" (14 عامًا)، و"سحر" (10 أعوام)، و"سجي" (10 أعوام) يعانون من مغص وقيء مستمر بعد تناولهم طعامًا منزليًا مكونًا من جبنة وسلطة ولبن رايب.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى البداري المركزي، حيث تم حجزهم لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة.

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