إصابة 17 شخصًا في حادثي سير متفرقين بالفيوم

الفيوم - حسين فتحى:

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارين من الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم، يفيدان بوقوع حادثي سير أسفرا عن إصابة 17 شخصًا.

الحادث الأول نجم عن انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمالًا يعملون في حصاد النباتات العطرية على طريق بحيرة قارون/يوسف الصديق السياحي، وأسفر عن إصابة 13 شخصًا (رجال وسيدات).

أما الحادث الثاني، فوقع نتيجة تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل أعلى الكوبري الذي يربط مدينة الفيوم الجديدة بقرى مركز الفيوم، على طريق بني سويف، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص.

جرى نقل المصابين بواسطة 12 سيارة إسعاف إلى مستشفيات الفيوم العام وإبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأخطرت الأجهزة المعنية، نيابتي الفيوم وإبشواي بالواقعتين لتتوليا التحقيق في ملابسات الحادثين.