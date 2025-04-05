إحالة أوراق عامل للمفتي بتهمة قتل طفل بالخصوص لرفضه منحه مبلغًا ماليًا

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، إحالة أوراق عامل إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك لما ارتكبه من جريمة استدراج طفل وقتله لرفضه إعطائه مبلغًا ماليًا، في نطاق قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، وحددت المحكمة جلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وبحضور وكيل النيابة الكلية محمود النجار، وأمانة سر رضا جاب الله.

تعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة المتهم "كريم.ا.م.ا"، البالغ من العمر 31 عامًا ويعمل عاملًا، إلى المحكمة الجنائية، وذلك لأنه في يوم 23 مايو 2024، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه الطفل مصطفى سيد حسين سيد عمدًا مع سبق الإصرار.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل الطفل إثر رفضه إعطائه مبلغًا ماليًا بعد استدراجه. وقام المتهم بالإمساك بالطفل عنوة والجثوم فوقه، ثم أطبق بكلتا يديه على عنقه قاصدًا قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على الفور، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.