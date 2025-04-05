أحد المعازيم بيجامل العريس.. مصرع شاب وإصابة آخر برصاص في زفاف بسوهاج- صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقى شاب مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري وأصيب آخر عن طريق الخطأ، أثناء إطلاق أعيرة نارية في حفل زفاف، بالمنشاة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بمصرع شاب وإصابة آخر خلال إطلاق أعيرة نارية في حفل زفاف بناحية الحريزات الغربية دائرة مركز شرطة المنشاة.

تبين من التحريات مقتل محمد حمدي، في منتصف العقد الثالث من العمر، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في البطن بحفل زفاف، وإصابة شاب آخر بطلق ناري.

وكشفت التحريات مقتل المذكور وإصابة آخر أثناء إطلاق أحد المعازيم الرصاص ابتهاجًا بالفرح.



تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.