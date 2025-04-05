انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

انطلقت فعاليات القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

قال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، إن القافلة ستجوب المناطق الحيوية بمدينتي دهب ونويبع على مدار 10 أيام، بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ القيم الإنسانية والتعايش السلمي، وذلك تفعيلًا لدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي بين أبناء جنوب سيناء في كافة المدن والقرى والتجمعات البدوية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف في تصريح اليوم، أنها تستهدف الرجال والنساء والشباب، إضافة إلى رفع وعي الأئمة والوعاظ وإدراكهم لأهم المشكلات المجتمعية، وتدريبهم على المشاركة في صياغة حلول لتلك المشكلات، ومجابهة الأفكار المتطرفة، والعمل على حلها بالمناقشة والحوار على أرض الواقع.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف، الشكر والتقدير لشيخ الأزهر ووزير الأوقاف، لحرصهم على نشر وتنمية الوعي المستنير خاصة داخل المناطق التي تقع في الظهير الصحراوي، مؤكدًا على استمرار جهود المديرية الدعوية لترسيخ الفكر الوسطي، وتعزيز روح التسامح بين أفراد المجتمع.

كما وجه الشكر لجميع قيادات الدعوة والأئمة والعاملين في الحقل الدعوي والإداري، تقديرًا لجهودهم الكبيرة خلال شهر رمضان المبارك وفي تنظيم صلاة عيد الفطر.