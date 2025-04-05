إصابة 8 في انقلاب سيارة ملاكي على طريق السخنة

السويس_ حسام الدين احمد:



أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب، سيارة ملاكي بطريق "القطامية العين السخنة" ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.



كان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا من قائدي السيارات على طريق "القطامية _العين السخنة" يفيد انقلاب سيارة ملاكي باتجاه السخنة، وعلى الفور وجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق إسعاف السويس سيارات الإسعاف من نقاط التمركز القريبة من موقع الحادث لتقديم التأمين الطبي اللازم للمصابين قبل نقلهم الي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وأفادت المعاينة، انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات "ف ب ي 256" يستقلها 8 أفراد من أسرة واحدة بينهم أطفال، عقب مرورهم من كوبري أم قمر عند الكيلو 40 طريق "القطامية السخنة" اتجاه السخنة،

ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مستشفى العاصمة الإدارية بالقاهرة، لتلقي العلاج اللازم.