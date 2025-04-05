إعلان

إصابة 8 في انقلاب سيارة ملاكي على طريق السخنة

12:04 ص السبت 05 أبريل 2025

انقلاب سيارة ملاكي على طريق السخنة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

السويس_ حسام الدين احمد:

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب، سيارة ملاكي بطريق "القطامية العين السخنة" ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا من قائدي السيارات على طريق "القطامية _العين السخنة" يفيد انقلاب سيارة ملاكي باتجاه السخنة، وعلى الفور وجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق إسعاف السويس سيارات الإسعاف من نقاط التمركز القريبة من موقع الحادث لتقديم التأمين الطبي اللازم للمصابين قبل نقلهم الي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت المعاينة، انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات "ف ب ي 256" يستقلها 8 أفراد من أسرة واحدة بينهم أطفال، عقب مرورهم من كوبري أم قمر عند الكيلو 40 طريق "القطامية السخنة" اتجاه السخنة،
ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مستشفى العاصمة الإدارية بالقاهرة، لتلقي العلاج اللازم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طريق السخنة انقلاب سيارة حادث سيارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"أيديكم مُلطَّخة بدماء شعبي".. مهندسة في مايكروسوفت تُقاطع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها (فيديو)
انهيار الذهب والفضة والنفط.. رد الصين على رسوم ترامب الجمركية يزلزل الأسواق العالمية
تراجع بأكثر من 3%.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العالمية
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة خلال الأسبوع المقبل