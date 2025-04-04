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غدًا قطع التيار الكهربائي عن مدينة أبوزنيمة لمدة 3 ساعات

05:51 م الجمعة 04 أبريل 2025

أعمال صيانة الكهرباء

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جنوب سيناء – رضا السيد:
أعلنت الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي غدًا السبت، لإجراء الصيانة الدورية.
وأوضحت الوحدة المحلية في بيان لها اليوم، أنه من المقرر أن تجري أعمال الصيانة لمحولات وموزعات الشبكة على مدار 3 ساعات، بداية من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا.
وناشدت الوحدة المحلية، المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال فترة الانقطاع، لحين استقرار التيار الكهربائي.

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أبو زنيمة جنوب سيناء قطع الكهرباء
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