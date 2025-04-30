محافظ أسوان يقرر وقف الملاحة بنهر النيل وبحيرة ناصر تحسبا لسوء الأحوال الجوية

أسوان – إيهاب عمران:

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، قراراً بإيقاف النشاط الملاحي بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر نظراً لاحتمالية سوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح المحملة بالرمال والأتربة مما يؤدى إلى ضعف الرؤية الأفقية، بناء على تقرير مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان المهندس بحرى سامي البربري والذي أوضح أنه تم التنبية على كافة الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على اختلاف أنواعها بإيقاف النشاط الملاحي بصفة مؤقتة لحين تحسن الأحوال الجوية وهدوء سرعة الرياح ونقاء الشوائب والأتربة العالقة وزيادة مدى الرؤية الأفقية، مع حظر المغادرة من المراسي والإبحار بصفة قطعية

وأشار إلى أنه تم التشديد على جميع العائمات النهرية التي أبحرت بالفعل داخل مجرى نهر النيل قبل رسوها بإنارة كامل الأنوار الملاحية والسطح المشمس وأنوار الجانبين، مع اتباع كافة التعليمات الأساسية للإبحار والأمن، وعدم الرعونة وزيادة السرعة، وعلى الجميع فى حالة أي طوارئ إن وجدت سرعة الإبلاغ بأى وسيلة اتصال بما فيها جهاز المناداة اللاسلكي لتحقيق استجابة وتفاعل فوري و سريع مع الموقف.

وأضاف البربري بأنه يتوازى مع ذلك ضرورة التزام جميع العائمات النهرية المتراكية تأمين أشغال وأعمال الرباط ومراجعتها وتأمين محتويات السطح المشمس، وإنزال التندات العلوية بالمسطح المشمس.