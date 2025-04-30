تفعيل مشروع السرفيس الداخلي في شوارع دهب

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، تشغيل وتفعيل مشروع السرفيس الداخلي ليغطي جميع قطاعات المدينة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بضرورة تشغيل وتفعيل مشروع السرفيس الداخلي بمدينة دهب.

وقال اللواء مصطفى عابدين، رئيس مدينة دهب، إنه جرى التعاون مع إدارة المرور، لتفعيل مشروع السرفيس الداخلي، ومتابعة تنفيذ المشروع ميدانيًا صباحًا ومساءً، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى تيسير حركة المواطنين داخل المدينة، وتوفير وسيلة نقل منتظمة وآمنة.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى الدفع بسيارات السرفيس لتغطية مناطق مبارك القديم، السوق التجاري بالعصلة، المشربة، وقطاع المدينة، وذلك على مدار ساعات في اليوم كمرحلة أولى.

ولفت إلى أنه جرى تحديد أماكن محطات السرفيس ببداية الخط من مبارك القديم ، مرورًا بالسوق التجاري ومسجد الهدى، وعمارات الجيش، دهب سكوير، مجلس المدينة، الممشى.

وأكد أنه جرى وضع محددات لعمل السرفيس داخل المدينة، ومنها لا يجوز للسرفيس تغيير خط سيره "يسير في شوارع رئيسية فقط"، لا يجوز للسرفيس التحرك في الشوارع الفرعية، لا يتحرك السرفيس قبل اكتمال نصف عدد الركاب، الالتزام بالوقوف في المحطات المحددة لمدة كافية لنزول وركوب المواطنين.