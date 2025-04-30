محافظ المنيا: توريد 88 ألف طن قمح للشون والصوامع

المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى الآن 88 ألفا و466 طناً و283 كيلو جراما من محصول القمح، ضمن أعمال موسم حصاد 2025، وذلك من خلال 42 موقعاً موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة لعملية التوريد، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتأمين مخزون استراتيجي من القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وأكد كدواني على أهمية متابعة حالة التخزين داخل الشون والصوامع بدقة، مع تسهيل إجراءات التوريد على المزارعين، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية لمتابعة سير عمليات التوريد ميدانياً والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين خلال التسليم.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم تشكيل لجان فنية مشتركة من مديرية التموين والجهات المعنية لفحص وتقييم نوعية الأقماح الموردة، وضمان انتظام عملية الاستلام وفق المعايير المعتمدة، مع المتابعة اليومية لحركة التوريد.