مصرع طفلة وإصابة شقيقها في حادث تصادم ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب شقيقها، في حادث تصادم دراجة بخارية مع توك توك، في نطاق مركز إهناسيا غربي بني سويف، مساء الخميس.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم دراجة بخارية مع توك توك على طريق قرية سدمنت الجبل، التابعة لمركز إهناسيا، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع " حنان.ف.ط"، 13 عامًا، و إصابة شقيقها " طه"، 30 عامًا، اشتباه كسر بالقدم الأيسر، و كدمات وسحجات بالجسم.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.