ننشر تقرير الطب البيطري للنمر بوكا المتسبب في بتر ذراع عامل سيرك طنطا

الغربية - مروة شاهين :

انتهت اللجنة المشكلة من مديرية الطب البيطري بالغربية، من فحص الحيوانات الموجودة داخل سيرك طنطا الكائن بمنطقة المعرض، بعد قيام النمر " بوكا" من نهش ذراع عامل مساعد مدرب الأسود أنوسة كوته، تنفيذ القرار النيابة العامة، في القضية رقم 8972 لسنة 2025 جنح أول طنطا.

وقالت اللجنة في تقريرها، إنها انتقلت إلى سيرك طنطا وبفحص الحيوانات الموجودة والكشف الطبي عليها، وهم 10 نمور وأسد، وتبين أنهم في حالة سكون وأن الحالة الصحية لهم جيدة ولا يوجد عليها أي علامات ظاهرية، لأي أمراض.

وتبين أن مكان الإيواء الخاص بالحيوانات مهيأ ومناسب وجيد التهوية، وبالنسبة لإطعامهم، بسؤال مسؤول التغذية أفاد بأنه يتم اطعام الحيوانات دواجن طازجة بواقع من 8 إلي 10 دجاجات يومياً لكل حيوان، بالإضافة إلي 12 كيلو لبن وعدد 4 إلى 5 بيضات يومياً لكل حيوان، وهذه الكميات مناسبة للتغذية وكافية بمعدل مرة واحدة يومياً.

كما جاء في التقرير أنه لا يوجد سجل خاص بالتطعيمات حيوانات داخل السيرك، وان النمر المتسبب في الواقعة هو بنغالي ابيض أنثي ويبلغ 5 سنوات، ويدعي "بوكا" ويتم استبعاده مع ضرورة استمرار التغذية، وإحضار سجل العقر الخاص به.